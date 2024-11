China anuncia medidas para estimular comércio exterior

A China anunciou, nesta quinta-feira (21), medidas para impulsionar o comércio em meio ao fraco crescimento econômico e à perspectiva de novas disputas comerciais com os Estados Unidos.

Publicadas pelo Ministério do Comércio, essas nove medidas têm como objetivo "promover o crescimento estável do comércio exterior, consolidar e fortalecer a dinâmica ascendente da economia".

As medidas, que abrangem todos os níveis de governo, incluem a expansão do seguro de crédito à exportação, o fortalecimento do suporte financeiro para empresas estrangeiras e a simplificação dos pagamentos comerciais internacionais.

Outras medidas visam a impulsionar o comércio eletrônico internacional, promover as exportações de produtos agrícolas e apoiar as importações de "equipamentos essenciais" e "recursos energéticos".

O ministério também quer promover a inovação no "comércio verde", fortalecer o intercâmbio de pessoal com países estrangeiros e defender melhores garantias no transporte marítimo e no emprego para empresas estrangeiras.

A economia da China tem lutado para se recuperar desde o fim da pandemia de covid-19, enfrentando uma crise no setor imobiliário, uma queda no consumo e um alto índice de desemprego entre os jovens.

O cenário ficou ainda mais sombrio com a eleição de Donald Trump, cujo primeiro mandato foi marcado por uma guerra comercial com Pequim e pela imposição de barreiras tarifárias a vários produtos chineses.

Até o momento, a China tem evitado comentar sobre as perspectivas de um novo confronto comercial com Washington.

