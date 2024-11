Canal UOL estreia na Sky com o melhor do jornalismo e conteúdo 24 h por dia

O Canal UOL ampliou sua cobertura na televisão e, nesta quinta (21), fez sua estreia na Sky, maior operadora de TV paga via satélite do Brasil.

O número do canal é o 88. Os assinantes da Sky agora podem acompanhar uma programação 24 horas por dia, sete dias por semana, com o melhor do jornalismo e muito entretenimento de qualidade. A grade linear traz programas que já são sucesso e eram transmitidos na home-page do UOL, YouTube e em outras operadoras de TV por assinatura e streaming.

Notícias, futebol, celebridades, humor, entrevistas, reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time estrelado de jornalistas e apresentadores, que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros.

O Canal UOL chegou à televisão no início de novembro e também já está disponível na Vivo TV (canal 613), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Nesta quinta, nossa programação está recheada de atrações. Confira:

8h30 - UOL News Esporte: Eduardo Tironi recebe convidados para analisar os principais acontecimentos esportivos e a rodada do Brasileirão.

10h - UOL News: Fabíola Cidral apresenta as principais notícias do dia, com análises de um supertime de comentaristas.

14h - Central Splash: Chico Barney comenta os destaques da TV.

15h - De Primeira: PVC e André Hernal trazem informações exclusivas do futebol.

16h - Olha aqui: Reinaldo Azevedo comenta os fatos políticos do dia.

17h - UOL News: Diego Sarza apresenta as principais notícias e o que aconteceu de mais importante nesta quinta-feira.

22h - No Tom: Videocast de música com Zé Luiz e Bebé Salvego.