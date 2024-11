Caminhão do Metallica existe e está à venda no Brasil em edição limitada

Nesta semana, o programa Carona mostra as novidades da edição de 2024 da Fenatran, a maior feira do setor de transportes rodoviários da América Latina, realizada de 9 a 13 de novembro no centro de exposições São Paulo Expo, na capital paulista.

O apresentador Jorge Moraes visita os estandes de marcas como Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, Scania e Iveco para deixar claro: a eletrificação veio para ficar também nos caminhões, nas vans e nos furgões.

Para reduzir as emissões de poluentes e aumentar a rentabilidade das transportadoras, outra estratégia das fabricantes de veículos de carga é investir em combustíveis alternativos ao diesel, como o biometano e o gás natural.

Dentre os caminhões e outros utilitários apresentados no evento, Moraes mostra o caminhão Iveco S-Way Metallica, edição especial alusiva à banda de heavy metal, que terá 24 unidades disponibilizadas no país, equipadas com tração 6x4 e opções de motor turbodiesel com 480 cv e 540 cv.

A parceria entre a Iveco e os integrantes do Metallica foi anunciada há cerca de um ano: a marca se tornou fornecedora de caminhões utilizados na turnê mundial do quarteto.

Ainda na cobertura da Fenatran 2024, Moraes confere a nova Ford Ranger com cabine simples, configuração que não era oferecida no Brasil desde a geração passada da picape.

Ainda sem preço nem data de lançamento no Brasil, a Ranger voltada ao trabalho é da versão XL, equipada com motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e 41,3 kgfm de torque, acoplado à transmissão manual de seis marchas e com tração 4x4 e reduzida. A capacidade de carga de 1.250 kg é a maior de toda a gama da picape média.

Além disso, Moraes tira dúvidas da audiência e adianta novidades do setor automotivo no quadro Fala Carona.

Novo Peugeot 208

Imagem: Divulgação

O Carona traz, ainda, avaliação da linha 2025 do Peugeot 208, que traz novo logotipo e visual atualizado de faróis, grade frontal, para-choques, lanternas traseiras e rodas.

A versão topo de linha agora é a GT, que exibe design esportivo e traz o conhecido e eficiente motor 1.0 turbo flex T200, com três cilindros, capaz de render 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque.

Como em outros carros do grupo Stellantis, esse propulsor vem acompanhado do câmbio CVT, com sete marchas simuladas. O preço do novo 208 topo de linha é de R$ 123.990.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.