BC: 'Sistemas do Mercado Financeiro' contribuíram para funcionamento seguro e eficiente

O conjunto de regras, procedimentos e estrutura operacional voltados para o mercado financeiro - ou "Sistemas do Mercado Financeiro" - contribuiu para o funcionamento seguro e eficiente dos mercados no primeiro semestre, afirmou o Banco Central. No Relatório de Estabilidade Financeira (REF), a autarquia disse que não identificou problemas na fluidez do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) ou em outros setores.

"As liquidações do mercado interbancário deram-se sem nenhuma ocorrência significativa. As exposições de crédito e liquidez foram adequadamente gerenciadas pela Contraparte Central (CCP) em todos os dias do período", disse o BC.

Segundo a autarquia, o Pix continuou aumentando a sua relevância e já representa cerca de 24% do total de pagamentos no varejo.

O impacto das enchentes do Rio Grande do Sul no Sistema Financeiro Nacional (SFN) foi menor do que se esperava, segundo o BC.

A autarquia atribui isso a medidas adotadas por ela própria e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que "evitaram ônus desnecessários a cidadãos e empresas."

"Não se percebem alterações sistemicamente relevantes nas captações, na liquidez ou no risco de crédito das entidades supervisionadas que atuam no RS", disse o BC. "Especificamente em relação ao setor agropecuário, as perdas com pagamentos de coberturas pelo Proagro foram significativamente inferiores às perdas provocadas pelas secas de 2022 e 2023."