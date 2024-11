'As vozes das vítimas foram ouvidas', diz representante das famílias israelenses após mandado de prisão do TPI contra chefe do Hamas

O mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o chefe do braço armado do Hamas, Mohammed Deif, é um sinal de que as vítimas foram ouvidas, declarou nesta quinta-feira (21) uma representante das vítimas do ataque de 7 de outubro de 2023.

"Este mandado de prisão para Deif é extremamente importante. Isso significa que as vozes das vítimas foram ouvidas", disse Yael Vias Gvirsman, que representa as famílias de 300 vítimas israelenses do ataque do movimento islamista palestino há mais de um ano em Israel.

