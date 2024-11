Black Friday: Amazon vai contratar 6,5 mil temporários no Brasil

A Amazon anunciou nesta quinta-feira que vai contratar 6,5 mil funcionários temporários no Brasil para reforçar suas operações para a temporada de vendas do período da Black Friday, no final deste mês, um crescimento de 8% em relação a 2023.

As contratações reforçarão uma base de mais de 18 mil funcionários diretos e indiretos da companhia no Brasil, o dobro do divulgado no ano passado.

"Da última Black Friday para cá, adicionamos mais de 80 polos logísticos no Brasil", afirmou em comunicado Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil, que opera 10 centros de distribuição e mais de 100 estações de entrega em todo o país.

Para a Black Friday de 2024, que na Amazon Brasil começa na sexta-feira e segue até 2 de dezembro, a companhia contará com 130 milhões de produtos disponíveis para compra em cerca de 50 categorias, entre varejo e serviço de marketplace.

Nesta quinta-feira, a CNC (Confederação Nacional do Comércio) projetou um período de promoções estável este ano em relação ao ano passado, limitado por um cenário de desvalorização do real ante o dólar norte-americano e encarecimento do crédito em meio aos juros elevados no Brasil.

Segundo a entidade, o faturamento das vendas durante a Black Friday este ano deve crescer 0,4% em comparação com o mesmo período de 2023, com o varejo movimentando cerca de 5,22 bilhões de reais.