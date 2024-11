'Superzoom' interativo: Imagens do Sol com maior resolução da história são divulgadas

O Solar Orbiter, satélite de observação solar da Agência Espacial Europeia (ESA) e da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), gerou as imagens de maior resolução da superfície visível do Sol até hoje, incluindo mapas do campo magnético da estrela e movimentos de sua superfície. As fotos inéditas foram divulgadas na quarta-feira (20).

As imagens foram publicadas em uma plataforma interativa da ESA, que permite que usuários deem "superzoom" e vejam com detalhes a estrela.

Os registros foram montados a partir de imagens obtidas por um dos instrumentos embarcados no Solar Orbiter, o PHI (Polarimetric and Helioseismic Imager, em inglês).

O equipamento não apenas capta imagens em luz visível, mas também mede a direção do campo magnético e mapeia a velocidade e direção do movimento de diferentes partes da superfície.

"Nenhum objeto no Sistema Solar é tão dinâmico e multifacetado quanto o Sol. A missão Solar Orbiter, liderada pela ESA, observa o Sol com nada menos que seis instrumentos de imagem. Juntos, eles permitem que a espaçonave descasque as muitas camadas do Sol e revele suas muitas faces", diz a agência europeia em nota.

"O campo magnético do Sol é a chave para entender a natureza dinâmica de nossa estrela mãe, desde as escalas menores até as maiores. Esses novos mapas de alta resolução do instrumento PHI do Solar Orbiter mostram a beleza do campo magnético superficial do Sol e os fluxos em grande detalhe", afirma Daniel Müller, cientista do projeto, no comunicado da agência.

As imagens também são cruciais para inferir o campo magnético na camada mais externa do Sol, ele ressalta.