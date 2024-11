Ações da China e de Hong Kong ficam mistas enquanto mercado avalia tarifas dos EUA e estímulo

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong fecharam sem direção comum após uma sessão volátil nesta quinta-feira, com os investidores avaliando o possível impacto dos aumentos de tarifas dos Estados Unidos em relação às expectativas de mais estímulos fiscais de Pequim.

No fechamento, o índice de Xangai teve ganho de 0,07%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,09%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,53%.

Liderando os ganhos no continente, um índice que acompanha o setor automobilístico subiu 1,1% depois que a mídia estatal Xinhua informou que a China planeja ampliar os incentivos de troca de carros até 2025 para estabilizar as expectativas do mercado.

Mas o sentimento foi amplamente negativo ao longo do dia, depois que uma pesquisa da Reuters com mais de 50 economistas mostrou que os EUA podem impor tarifas de quase 40% sobre as importações da China no início do próximo ano. Isso poderia reduzir o crescimento da segunda maior economia do mundo em até 1 ponto percentual.

Pequim pode anunciar um déficit fiscal mais alto e mais emissão de títulos em 2025 para apoiar a recompra de terrenos e casas construídas, bem como injeção de capital bancário, além de um possível estímulo para compensar o choque das tarifas dos EUA em um futuro próximo, disseram analistas do Bank of America em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,85%, a 38.026 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,53%, a 19.601 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,07%, a 3.370 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,09%, a 3.989 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,07%, a 2.480 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,58%, a 22.555 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,12%, a 3.739 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,04%, a 8.323 pontos.