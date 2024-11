São Paulo, 21 - A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) projeta produção recorde de soja em 2025, de 167,7 milhões de toneladas, um aumento de 9,4% em relação à safra de 2024. Em nota, a entidade divulgou as projeções para o complexo soja no próximo ano.O processamento deve alcançar 57 milhões de toneladas em 2025, crescimento de 4,6% ante 2024. A produção de farelo está estimada em 44 milhões de toneladas e a de óleo de soja em 11,4 milhões de toneladas.A Abiove prevê exportações de 104,1 milhões de toneladas de soja em grão e 22,9 milhões de toneladas de farelo. Para o óleo, a projeção é de embarques de 1 milhão de toneladas. A receita total com exportações do complexo soja deve atingir US$ 50,8 bilhões em 2025, queda ante os 53,12 bilhões de dólares previstos para 2024.A associação projeta importação de 500 mil toneladas de soja em grão em 2025, metade do volume estimado para 2024, e de 150 mil toneladas de óleo de soja, volume estável em relação ao ano anterior.Em setembro de 2024, o processamento foi de 4,1 milhões de toneladas, queda de 5,5% ante agosto e alta de 2,4% em relação a setembro de 2023, considerando ajuste amostral.