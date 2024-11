Tchauzinho sem medo: 13 exercícios para diminuir a flacidez nos braços

A flacidez no "músculo do tchauzinho" é um problema estético que incomoda muitas mulheres. A boa notícia é que em diversos casos é possível deixar a região mais firme com uma tática bem simples: malhação.

Essa flacidez costuma ocorrer devido à perda ou falta de tonicidade do músculo, da pele ou de ambos, por causa de fatores como sedentarismo, sobrepeso, má alimentação, idade, consumo excessivo de álcool, exposição solar, tabagismo e até poluição —que podem provocar a perda de colágeno da pele.

"Quando a falta de tônus muscular é a responsável pela flacidez, o estímulo gerado por exercícios de musculação leva à hipertrofia, o que aumenta a espessura das fibras dos músculos dos braços, deixando-os mais firmes", explica Wilmar Villas, profissional de educação física formado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Nesse caso, trabalhar tríceps, bíceps e ombros é essencial para tonificar os braços e construir uma estética harmoniosa na região.

O que fazer no treino

Jackeline Voltolini, profissional de educação física pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), sugere incluir no treino dois ou três exercícios para cada grupo muscular —lembrando que também é essencial malhar o restante do corpo, para não gerar um desequilíbrio. Além disso, sempre que trabalhar uma região, você deve dar um descanso de aproximadamente 48 horas antes para voltar a trabalhá-la.

Para obter bons resultados, é indicado utilizar uma carga que possibilite realizar a última repetição com dificuldade ou próximo à exaustão, para que a hipertrofia aconteça. Portanto, se no treino você deve fazer três séries de dez repetições, o décimo movimento deve ser executado com muito mais esforço ou próxima à falha.

Veja exercícios para incluir no seu treino:

Tríceps

Tríceps banco é indicado para quem possui maior consciência corporal Imagem: bernardbodo/Istock

Movimentos para iniciantes:

1. Tríceps pulley com corda, com barra W ou com a barra reta

Movimentos mais avançados (exigem maior consciência corporal):

2. Tríceps testa

3. Francês

4. Tríceps na paralela

5. Tríceps banco (também conhecido como mergulho)

Bíceps

Rosca direta é um dos exercícios de bíceps que pode ser feito por iniciantes Imagem: iStock

Movimentos para iniciantes:

6. Rosca direta com halteres

7. Bíceps scott na máquina

Movimentos mais avançados:

8. Rosca scott com a barra W

9. Rosca concentrada

Ombros

Elevação lateral com halteres é um ótimo exercício para fortalecer os ombros Imagem: iStock

Movimentos para iniciantes:

10. Elevação lateral com halteres

11. Elevação frontal com halteres

Movimentos mais avançados:

12. Desenvolvimento de ombros com halteres

13. Remada alta

Combata o excesso de gordura

O acúmulo de gordura no corpo também pode ser uma das causas do "visual molenga" dos braços e ainda dá chance para outros excessos indesejados, por exemplo, junto às axilas.

"Nesses casos, é preciso aliar uma dieta equilibrada orientada por um nutricionista com exercícios de musculação e também aeróbicos, para potencializar a redução de gordura corporal, que vai acontecer no corpo inteiro e não apenas em uma região específica", diz Villas.

Para dar fim a essas gordurinhas, também podem ser usados tratamentos estéticos complementares, como os equipamentos de radiofrequência e a aplicação de enzimas que atuam no esvaziamento do conteúdo das células de gordura.

*Com informações de reportagem publicada em 24/09/2019