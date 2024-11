São Paulo tem musical gratuito sobre Martin Luther King nesta quinta

Nesta quinta-feira (21), as 20h, será exibido a peça Luther King, O Musical, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Com entrada gratuita, a peça conta a trajetória do líder pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos da América, Martin Luther King, com músicas e coreografias sob a direção geral de Caíque Oliveira e a música a cargo de Paulo Ocanha. O musical terá apenas uma exibição e a entrada deve ser retirada uma hora antes na bilheteria do teatro.

A apresentação, com cerca de 60 minutos, será seguida por uma conversa de 20 minutos com diretores e elenco. A peça é uma realização da Companhia Palco Del?Arte. O Teatro Sérgio Cardoso fica na rua Rui Barbosa, 153, na Bela Vista.

História

Martin Luther King foi um pastor da igreja Batista e ativista político que se notabilizou pela luta contra o racismo nos Estados Unidos. Ele iniciou sua luta contra a segregação racial nos ônibus de uma cidade do Alabama, na década de 50. Foi perseguido pelo governo dos Estados Unidos à época, assim como pelos supremacistas brancos. Defensor da desobediência civil e adepto da não violência como estratégia de luta, acabou assassinado na sacada de um hotel em Memphis, em 1968, aos 39 anos.