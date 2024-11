Sakamoto: pensar que Bolsonaro não está ligado a plano ofende inteligência

As investigações da Polícia Federal que revelaram um plano de militares para assassinar o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, apesar de ainda não concluídas, não deixam dúvidas sobre quem seria o principal beneficiário de todo o esquema: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quarta-feira (20).

Apuração do UOL apontou que a PF deve entregar até o fim de novembro o inquérito da tentativa de golpe que resultou no 8 de Janeiro, e a operação de segunda-feira pode trazer mais revelações e indícios. Foram presos preventivamente quatro militares e um policial federal suspeitos de envolvimento na trama golpista.

Bolsonaro ainda não foi formalmente indiciado ou denunciado, mas o elo está claro, afirma Sakamoto.

'Ah, mas o Bolsonaro não está envolvido'. Pelo amor de Deus. Quando a gente ouve esse tipo de coisa é quase uma ofensa à inteligência, né? Qual é o beneficiário? Quem era a pessoa que estava no centro de tudo, no epicentro desse conluio, dessa conspiração? Quem fomentou essa conspiração desde o começo? Quem amarrou essa conspiração desde o começo? Quem costurou essa conspiração desde o começo? Foi para o benefício de quem? Foi para o benefício do Braga Netto? Do Augusto Heleno, do Mário Fernandes, ou para benefício de Jair Messias Bolsonaro, que permaneceria no poder?

Todos esses elos vão apontando para Bolsonaro e o colocando em uma situação muito complicada, inclusive por conta da possibilidade de dinheiro público ter sido utilizado para planejar o assassinato de líderes do Estado brasileiro.

Então, o que acontece é que talvez isso demore mais um tempo, exatamente porque essas investigações e essas operações agora também geraram ainda mais conteúdo a ser analisado. É claro que a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal têm na cabeça prazos, não vai ser no final do ano, porque o ano tá acabando. Também não pode ser ao deus-dará.

Leonardo Sakamoto

"Militares golpistas e Bolsonaro são sócios"

O colunista também destacou que a operação da PF também ajuda a desmontar a tese de que poucos militares teriam, no passado, flertado com o golpismo do bolsonarismo. Para ele, apesar de Bolsonaro não ter criado a extrema-direita golpista, ele formou uma sociedade com os militares —e um se alimenta do outro:

Mas a quantidade de oficiais envolvidos nas sacanagens contra a democracia derruba a justificativa de que os golpistas são apenas um ou outro e se deixaram levar pelo bolsonarismo. Não se deixaram levar pelo bolsonarismo: os militares formam um dos vitais pilares do bolsonarismo e o bolsonarismo é um dos pilares dos militares. O ex-presidente não criou a extrema-direita golpista, ela sempre esteve aí. Ele deu organização e sentido durante a sua eleição de 2018, inclusive nas Forças Armadas, mas houve uma associação. Eles são sócios. Militares golpistas e Bolsonaro são sócios.

Leonardo Sakamoto

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613) Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: