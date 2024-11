Reinaldo: Moraes relata inquérito em que é vítima? Bandido não indica juiz

As acusações de que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes tem interesses próprios no inquérito sobre o golpe e, por isso, deveria ser impedido de conduzi-lo são indecentes, afirmou o colunista Reinaldo Azevedo no Olha Aqui! desta quarta-feira (20).

Ele lembrou que um dos argumentos é o Artigo 252 do Código de Processo Penal, segundo o qual um magistrado não pode ser juiz de uma causa que seja também do seu interesse.

Depende do que estamos falando. Então, vamos para o artigo 256. No Artigo 256, está escrito que você não pode causar, provocar, buscar causar a suspeição do juiz criando situações para que essa inimizade seja declarada. E, sendo declarada inimizade, então aí você tira o juiz da causa.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Ele ressaltou a falta de bom senso sobre a questão.

Então quer dizer o seguinte: se eu tenho um juiz de uma causa minha e eu faço uma ameaça a ele, se ele continuar juiz dessa causa, ele tem que sair? Então, aí, o bandido escolhe o juiz. Que coisa é essa? Que coisa avessa à razão, ao bom senso.

Então, uma boa maneira de tirar o Alexandre das investigações do golpe, por exemplo, ou do inquérito, é ameaçá-lo? (...) insisto, está se criando mecanismo para que um juiz seja retirado da causa pelo criminoso. Basta arrumar uma treta com ele. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo fez uma comparação com a máfia.

Isso é uma espécie de máfia rebaixada, do ponto de vista da sua intensidade. A máfia faz o quê? Tira juízes, matando. E nós vamos tirar juízes arrumando confusão, pelo menos ameaçando de morte. Não!

O Alexandre é juiz dessa causa, ele está ali como ministro do Supremo relator. Agora, não pode a simples ameaça contra ele dizer que ele passa a ser suspeito, que ele não pode atuar. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O caso da tentativa de golpe envolve todos os ministros do Supremo, não só um, destacou Reinaldo.

Ah não, eu sou citado, então estou fora. Se citar Gilmar, Gilmar também sai fora. Se citar outro, também sai fora. Se citar outro, também sai fora.



Olha, sendo assim, os criminosos começam a citar, sei lá, vamos fazer o seguinte: a gente cita dos 11 ministros do Supremo, a gente torna nove suspeitos, só deixa dois. Não sei se eu estou sendo muito sutil. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

