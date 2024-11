Xi e Lula elevam os laços Brasil-China em visita de Estado

Por Eduardo Baptista e Ricardo Brito

RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciaram nesta quarta-feira a elevação do status da parceria estratégica global dos dois países durante uma visita de Estado do líder chinês a Brasília em meio a uma turnê regional, reforçando a crescente influência diplomática de Pequim.

Xi e Lula disseram em declaração à imprensa no Palácio da Alvorada que a relação China-Brasil tornou-se uma "Comunidade com um Futuro Compartilhado para um Mundo Mais Justo e um Planeta Sustentável", um slogan-chave do presidente chinês.

Eles também concordaram em encontrar "sinergias" entre a iniciativa chinesa Cinturão e Rota e os programas de desenvolvimento brasileiros, após Lula declinar de inscrever formalmente o Brasil na iniciativa de infraestrutura global da China.

Os líderes assinaram cerca de 40 acordos de cooperação para fortalecer os laços entre as duas economias com mais de 150 bilhões de dólares em comércio bilateral, disse Lula.

"Este é outro momento histórico no desenvolvimento das relações China-Brasil", disse Xi, acrescentando que a China está pronta para os dois países tornarem-se "parceiros de ouro".

Xi adotou o termo "Comunidade com um Futuro Compartilhado" para formalizar o que Pequim vê como uma relação bilateral positiva e abrangente com um país que compartilha interesses geopolíticos e econômicos.

O slogan foi usado no ano passado para descrever os laços da China com países como o Vietnã e a Sérvia.

A visita de Estado de Xi em Brasília ocorreu após duas cúpulas em uma semana: o fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Lima e, em seguida, o G20, com as principais economias do mundo, no Rio de Janeiro.

Enquanto Xi desempenhou um papel central em ambas as cúpulas, o presidente dos EUA, Joe Biden, chegou como um "pato manco", com apenas dois meses restantes na Casa Branca e pouco espaço para promessas duradouras, já que seu sucessor, Donald Trump, promete uma revisão total da política externa norte-americana.

Uma foto de família no primeiro dia da cúpula do G20 no Rio teve Xi na frente e no centro, ao lado dos presidentes do Brasil, Índia e África do Sul -- parceiros da China no grupo Brics das principais nações em desenvolvimento e os três anfitriões consecutivos do G20 de 2023 a 2025.

Biden não compareceu a essa sessão de fotos por "razões logísticas", informou a Casa Branca.

Com Biden sem força e Trump avesso a fóruns multilaterais, diplomatas e especialistas em política externa disseram que a ofensiva de Xi estava preenchendo um vácuo em uma ordem global instável.

As reuniões paralelas da China com as potências ocidentais em meio a tensões comerciais e geopolíticas, desde os EUA e o Reino Unido até a França e a Alemanha, mostraram uma virada conciliatória de Pequim antes de mais quatro anos difíceis enfrentando Trump, disse Li Xing, professor do Instituto de Estratégias Internacionais de Guangdong.

"A estratégia da China é clara, a postura que ela está demonstrando é a de deixar de lado o ressentimento do passado", disse Li. "Definitivamente, trata-se de um ajuste, e tudo isso se deve ao fato de a cúpula do G20 deste ano estar em um período de transição após a eleição dos EUA."

Nos bastidores, vários diplomatas que participaram de cúpulas anteriores do G20 notaram uma postura em evolução por parte dos chineses, menos focada em seus próprios interesses restritos e mais proativa na formação de um consenso mais amplo.

"A China está muito mais participativa e muito mais construtiva", disse um diplomata brasileiro, que pediu anonimato para discutir as negociações.

Um diplomata europeu observou que os pares chineses ajudaram a criar um consenso este ano em várias frentes, inclusive em tópicos como os direitos das mulheres, nos quais eles não eram tradicionalmente ativos. Parecia um movimento consciente para ocupar um fórum multilateral que Trump provavelmente negligenciará, acrescentou o diplomata.

"Um lugar deixado desocupado será ocupado por outro", disse o diplomata europeu. "Aparentemente, a China está interessada em ocupar mais do que tem ocupado até o momento."