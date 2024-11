Por que não devemos secar o corpo e o rosto com a mesma toalha?

Usar a mesma toalha para secar o corpo e o rosto não é considerado higiênico. Embora possa parecer conveniente, essa prática pode comprometer a limpeza e a saúde da pele facial, que por ser mais fina e sensível, exige atenção bem maior.

A toalha que entra em contato com o corpo pode acumular microrganismos e resíduos de produtos, tornando-se um foco de impurezas que podem facilmente ser transferidas para olhos, boca, nariz, ouvidos, causando doenças.

A umidade característica dos banheiros, somada à troca irregular das toalhas, também cria um ambiente propício para o crescimento de fungos e bactérias. E vale lembrar que também não é recomendado usar a toalha dos outros, nem mesmo da pessoa que mora com você.

Quais as consequências para a saúde?

Usar a toalha de corpo no rosto pode representar vários riscos, ainda mais se ela não for trocada com regularidade:

Olhos: resíduos de sabonete, sujeira ou até mesmo de produtos químicos que estavam no corpo podem ser transferidos para os olhos, causando irritação, vermelhidão ou infecções, como conjuntivite.

Boca: usar a mesma toalha pode transferir bactérias ou outros patógenos para a boca, podendo causar infecções orais. O risco é maior havendo contato direto da toalha de banho com feridas ativas ou fluidos corporais contaminados.

Nariz: a sujeira e os resíduos na toalha podem irritar a mucosa nasal, levando a reações alérgicas. Já a propagação de germes pode agravar condições como sinusite.

Ouvidos: se a toalha estiver contaminada, o uso nos ouvidos pode aumentar o risco de infecções auriculares, como otite externa, também conhecida como "ouvido de nadador".

Pele do rosto: ela é mais delicada e propensa a obstruções e irritações. Usar uma toalha que já foi usada no corpo pode transferir óleos, suor e impurezas que podem causar acne, dermatite ou outras irritações cutâneas.

Quais cuidados em relação às toalhas?

Imagem: Getty Images/Thinkstock

Para garantir uma higiene adequada e preservar a saúde, é aconselhável usar toalhas específicas para o rosto. Elas devem ser macias, feitas de material absorvente e trocadas com frequência.

Outra opção é utilizar toalhas de papel descartáveis ou lenços faciais, especialmente se você tem pele sensível ou propensa a acne. Esses produtos são higiênicos e práticos, reduzindo o risco de contaminação cruzada. Certifique-se de descartar os lenços após cada uso para garantir a máxima limpeza.

Em se tratando da toalha, o ideal é lavá-la uma vez por semana. Mas isso pode variar de acordo com o clima: se estiver mais quente e úmido, você precisará trocar e lavar mais vezes, e se estiver frio e seco, esse tempo poderá ser um pouco maior.

Pessoas que têm alguma doença transmitida por fezes e urina devem trocar a toalha de banho com frequência maior. Nesse caso, o recomendado é lavar depois do uso, da mesma forma que acontece nos hospitais.

Sabão e água são suficientes para acabar com as bactérias de uma toalha. Se você quiser uma segurança ainda maior, poderá usar o ferro de passar roupa.

E nada de secar no box. Como já citado, o banheiro é um local úmido e com coliformes fecais em suspensão, o que prejudica o processo de secagem e facilita contaminações.

*Com informações de reportagem publicada em 12/06/2024