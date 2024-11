Nvidia volta a superar as expectativas por seus resultados no 3T

A gigante americana de semicondutores Nvidia voltou a superar as expectativas por seus resultados trimestrais e espera um crescimento sustentado nos últimos três meses de seu ano fiscal, que termina em janeiro.

Seu lucro líquido chegou a 19,3 bilhões de dólares (R$ 111,4 bilhões), segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira (20) no fechamento de Wall Street, mais que o dobro da cifra no mesmo período do ano passado (+109%) e muito acima dos 17,4 bilhões de dólares (R$ 100,4 bilhões) esperados pelos analistas, segundo o consenso reunido pelo FactSet.

O faturamento da Nvidia no terceiro trimestre de seu exercício fiscal, encerrado em outubro, alcançou os 35,1 bilhões de dólares (R$ 202,6 bilhões), 94% a mais que no mesmo período do ano passado.

Para o último trimestre de seu ano contábil, a Nvidia espera um aumento de 70% em sua receita.

Estes resultados eram muito aguardados por Wall Street, pois o grupo californiano é a ponta de lança da revolução da inteligência artificial (IA) generativa.

A Nvidia é o maior fabricante de chips denominados GPU (graphics processing unit), também chamados de cartões gráficos, considerados indispensáveis para o setor da IA.

"A demanda é incrível para o (chip) Hoper e a espera é pelo Blackwell, cuja produção está em velocidade de cruzeiro", disse o fundador da Nvidia, Jensen Huang, citado em um comunicado.

O Hopper pertence a uma família de microprocessadores que abrange o H100, o principal produto da empresa e o mais demandado do setor, que custa dezenas de milhares de dólares a unidade.

Em meados de março, a Nvidia apresentou o Blackwell, o chip "mais potente do mundo", segundo a empresa.

