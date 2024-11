Na China, PBoC mantém principais taxas de juros estáveis

A China manteve as suas principais taxas de juro de referência estáveis, uma medida amplamente esperada após um corte acentuado nos custos de financiamento no mês passado.

Os principais credores chineses mantiveram as taxas de referência dos empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 e 5 anos em 3,1% e 3,6%, respectivamente, de acordo com um comunicado do Banco do Povo da China.

Em Outubro, o PBoC reduziu as taxas como parte do pacote de estímulo de Pequim para melhorar dinamismo do crescimento, uma medida que comprimiu as margens de lucro já apertadas dos credores, limitando a margem para maior flexibilização.

As preocupações em torno da estabilidade do yuan, que tem estado sob pressão no contexto da vitória eleitoral de Donald Trump nos EUA, representam outro obstáculo aos esforços de flexibilização monetária de Pequim, dizem os analistas.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China são cotados na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos orienta as hipotecas. Fonte: Dow Jones Newswires