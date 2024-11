Mulher que lidera o PCC em Minas Gerais é presa na Baixada Santista

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher apontada como a principal liderança do PCC em Minas Gerais foi presa na noite desta terça-feira (19) em uma rodovia na Baixada Santista.

O que aconteceu

Prisão ocorreu após a PM abordar um veículo que estava com a cor trocada. Os agentes constataram a irregularidade ao fazer uma pesquisa na placa do carro, que circulava pela rodovia Anchieta/Imigrantes em Cubatão, no litoral paulista.

Líder do PCC informou o nome errado no momento da abordagem. Em seguida, confirmou que era Nadine Siqueira, 27, foragida da Justiça mineira desde 2019 por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. O caso foi registrado como captura de procurado.

Nadine atuava como "jurada do tribunal do crime" de Minas Gerais em casos envolvendo mulheres. O UOL não localizou os representantes legais dela para que se posicionassem. Assim que houver manifestação, ela será incluída nesta reportagem.

O veículo era conduzido por um homem, que acabou sendo liberado posteriormente. Nada foi encontrado no carro nas buscas feitas pelos policiais militares.