Ministro da Defesa chinês recusa reunião com chefe do Pentágono

WASHINGTON (Reuters) - O ministro da Defesa da China recusou uma reunião com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, durante encontro de líderes de Defesa no Laos, decisão que o chefe do Pentágono avaliou nesta quarta-feira como infeliz.

Encontros multilaterais de autoridades de segurança nacional na Ásia foram usadas no passado para reuniões entre os líderes de Defesa dos EUA e da China, mas a China recusou um pedido de Austin durante a reunião dos ministros de Defesa das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) desta semana.

"É lamentável. Isso afeta a região porque a região realmente quer nos ver, sabe, dois atores importantes na região, duas potências importantes, conversando entre si", disse Austin a jornalistas.

"Não acho que isso tenha qualquer tipo de implicação para o futuro. Acho apenas que é algo que eles decidiram fazer nesse momento e somente eles podem explicar por que decidiram não aproveitar uma boa oportunidade", acrescentou Austin.

Austin reuniu-se com o ministro da Defesa da China, Dong Jun, durante uma conferência em Cingapura no início deste ano, reiterando suas diferenças sobre Taiwan e outras questões, mas enfatizando a necessidade de manter abertas as comunicações entre eles.

O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu no sábado trabalhar com o novo governo americano de Donald Trump, enquanto mantinha suas últimas conversas com o presidente que deixa o cargo, Joe Biden, sobre conflitos que vão desde o crime cibernético até o comércio, Taiwan, o Mar do Sul da China e a Rússia.

(Reportagem de Idrees Ali e Phil Stewart)