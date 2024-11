Mais de 50 países assinam declaração de turismo sustentável da ONU

Por Karin Strohecker

BAKU (Reuters) - Mais de 50 países assinaram a declaração da ONU para tornar o turismo global mais amigável ao clima, disse a Organização das Nações Unidas nesta quarta-feira, no que foi apontado como uma grande conquista da cúpula do clima no Azerbaijão.

"Alcançamos hoje um marco histórico na COP29 ao sermos incluídos pela primeira vez na Agenda de Ações da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas", disse a diretora-executiva de Turismo da ONU Zoritsa Urosevic em coletiva de imprensa.

A indústria global de turismo representa 3% do PIB mundial e é a fonte de 8,8% das emissões de gases de efeito estufa, disse Urosevic.

Os países que assinaram a declaração sobre Ação Climática Aprimorada no Turismo se comprometeram a reconhecer a necessidade de abordar o turismo ao elaborar planos climáticos, como suas contribuições nacionalmente determinadas (NDCs).

A próxima atualização das NDCs, nas quais os governos descrevem políticas para reduzir emissões que causam aquecimento global, está prevista para fevereiro.

O turismo frequentemente representa grande parte das receitas de moeda estrangeira de um governo, particularmente em países emergentes, e pode ser altamente exposto a eventos climáticos como furacões, ondas de calor e secas.

A declaração foi acompanhada por várias outras iniciativas, como uma estrutura apresentada pela Aliança Mundial de Hospitalidade Sustentável, visando coletar dados como emissões de gases de efeito estufa, consumo de água, resíduos e uso de energia no setor.

(Reportagem de Karin Strohecker)