'Virou carioca': os cinco melhores momentos de Macron no Rio de Janeiro

O presidente da França, Emmanuel Macron, 46, veio ao Brasil nesta semana para cúpula do G20, que reuniu chefes de Estado no Rio de Janeiro.

A passagem de Macron pela capital carioca chamou atenção da população e do próprio prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), que afirmou que o presidente francês "virou carioca". O presidente agora segue agenda no Chile.

Veja melhores momentos

Passeio na Orla de Copacabana. Na noite de domingo (17), Macron caminhou ao lado dos seguranças em um dos calçadões mais famosos do Brasil. O presidente francês não se intimidou e tirou fotos ao lado de brasileiros. "Quando vi, eu filmei, mas não estou acreditando. Macron aqui? Falando com o povo. Todo vereador. Muito aleatório", diz um ciclista que gravou momento em que Macron é flagrado tirando selfies com a população. Diversas imagens repercutiram nas redes sociais, com usuários brincando até que ele estaria andando de BRT, um dos sistemas de transporte coletivo do Rio de Janeiro.

MACRON, O PRESENTE DA FRANÇA NA ORLA DE COPACABANA

EU E MACRON MEU AMIGO DE BRT

Mas E O Macron CURTINDO Uma De CARIOCA, PASSEANDO por Copacabana E TIRANDO FOTOS Com As Pessoas No Calçadão?

pic.twitter.com/qZkGL61TcT

"De hoje tá pago" em Ipanema. Na terça-feira (19), antes do último dia da cúpula do G20, Macron decidiu aproveitar o sol para treinar na orla de Ipanema. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o presidente correndo ao lado de seguranças.

O Macron fazendo sua corridinha matinal na orla de Ipanema. Só o RJ teria um momento desses com o presidente da França.

Amizade com Lula. O reencontro de Macron com Lula também chamou atenção por um detalhe: a "corridinha" que ele deu para alcançar o político brasileiro. A relação diplomática entre os dois já havia sido motivo de memes em março deste ano, quando Macron visitou Belém. Nas redes sociais, os usuários recuperaram as imagens para brincar que "relacionamento a distância dá certo".

Queria um homem que corresse pra me ver todo feliz assim igual o Macron fez com o Lula

o Lula e o Macron são a prova viva de que relacionamentos a distância funciona sim

Passeio no centro com Eduardo Paes. No final da Cúpula do G20, Eduardo Paes (PSD) levou Macron para passear pela zona portuária, no centro da cidade. A caminhada rendeu abraços, apertos de mão e mais fotos com a população. O passeio foi por pontos turísticos da região, como o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos e o Centro Cultural Rio-África.