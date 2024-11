Orgulho, memória e identidade: 10 livros infantis com protagonismo negro

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi estabelecido como mais um marco na luta antiracista e na valorização de culturas de origem africana. A data tem relação direta com Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil, assassinado em 1965.

Como uma oportunidade de celebrar a cultura negra e a força da ancestralidade, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de livros infantis com protagonistas negros e negras.

A maioria das obras é recomendada para crianças a partir dos 3 anos, com histórias que misturam prosas e narrativas, abordando autoconhecimento, empatia e reflexões. Confira a lista completa de livros:

Apresenta grandes personalidades negras como Djamila Ribeiro, Maria Firmina dos Reis e Zumbi dos Palmares;

Leitura recomendada para pré-adolescentes a partir de 12 anos;

Com 112 páginas.

Aborda a importância do autoconhecimento e orgulho da própria identidade desde criança;

Idade sugerida para crianças a partir de 3 anos;

Possui 44 páginas.

Narrativa poética acompanha duas meninas que enfrentam os próprios medos e experimentam a transformação por dentro e por fora;

Recomendado para crianças a partir dos 4 anos;

Com 36 páginas;

História sobre uma princesa quilombola que tem cabelo crespo em formato de coroa de rainha. Ela ainda tem poderes capazes de proteger o quilombo;

Possui 32 páginas.

História sobre uma menina negra que transmite mensagens de autoaceitação e respeito ao que é diferente;

Leitura recomendada para crianças acima de 3 anos.

Com 24 páginas.

Em forma de poema rimado e ilustrado, o livro foi criado para valorizar a beleza das características negras, exaltando penteados e texturas afro.

Idade recomendada de 5 a 8 anos de idade;

Com 32 páginas,

Livro aborda a história de um pequeno príncipe preto que viaja por diferentes planetas, espalhando amor e empatia;

Idade sugerida a partir de 6 anos;

Possui 32 páginas.

Livro homenageia crianças negras a partir de prosas e ilustrações feitas por 19 artistas;

Leitura recomendada a partir de 4 anos;

Com 56 páginas.

Livro aborda a ligação entre um pai e sua filha, que precisam encontrar o penteado perfeito para recepcionar a mãe da menina;

Obra inspirada no filme vencedor do Oscar de melhor curta metragem de animação;

Idade sugerida entre 4 a 8 anos;

Com 32 páginas.

O livro narra a história de Sulwe, uma criança com a pele mais escura que a de sua família e dos colegas de escola. A pequena embarca em uma jornada de autodescoberta e aceitação de sua identidade.

Idade sugerida entre 4 a 9 anos;

Com 48 páginas.

