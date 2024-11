Maiô, sunga, touca: 12 itens para quem quer começar a natação

Reduzir o estresse e fortalecer os músculos estão entre os benefícios que a natação pode oferecer. E, se você está pensando em iniciar essa prática, o Guia de Compras UOL separou uma lista de produtos que podem ajudar, juntamente com a orientação adequada ao esporte.

São itens como maiôs, sungas, toucas, óculos, protetor de ouvido, palmar, prancha, flutuador e nadadeira. Confira a nossa seleção e se prepare para dar boas braçadas.

Vestuário

Maiô com forro e decote estilo "nadador";

Acompanha touca feita de elastano e poliamida.

Feito com tecido que promete durabilidade no contato com o cloro e protege da ação dos raios UVA e UVB;

Tem secagem rápida.

Oferece resistência ao cloro, ao manter a cor e a forma por mais tempo;

Já o cós elástico permite um ajuste mais confortável e seguro.

Tem cós em cordão e elástico;

Tecido composto por poliéster, elastano e poliamida.

Acessórios

Possui um formato que promete ser ideal para se ajustar a cabelos mais volumosos;

É feita de silicone premium e promete resistência a rasgos.

É feita de silicone;

Além de preto, está disponível nas cores rosa, prata e azul -- preços variam.

Ventosas macias e confortáveis;

Narizeira flexível para melhor adaptação aos diferentes formatos de rostos.

Inclui dois pares de protetores de silicone, que evitam que a água penetre no ouvido;

Disponível nas cores azul, verde e transparente.

Disponível nas cores preto e cinza;

Melhora a eficiência das braçadas e tem formato anatômico, segundo fabricante.

Feita de etileno;

Disponível em tamanho único e na cor azul.

Ajuda a flutuar nos exercícios de braço;

É feito de EVA.

Disponível nos tamanhos PP, P, M e G;

Tem bordas arredondadas, que canalizam e direcionam o fluxo da água, aumentando a propulsão.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.