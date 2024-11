'Não gruda nada': kit com quatro panelas antiaderente está por R$ 410

Panelas com revestimento antiaderente são uma mão na roda na hora de cozinhar e lavar a louça, já que prometem evitar que os alimentos grudem durante o cozimento. O Guia de Compras UOL achou um conjunto com 4 panelas antiaderentes de alumínio, da Euro Home, que está com 16% de desconto, saindo por R$ 410.

Segundo o fabricante, essas panelas possuem fundo para eletroindução, o que facilita na distribuição do calor por toda superfície. Confira mais informações sobre o conjunto e o que diz quem comprou:

O que diz a Euro Home sobre o conjunto?

Possui 4 peças de alumínio com bordas espessas de 5mm;

Conjunto de 2 caçarolas com tampa, 1 panela com tampa e 1 frigideira;

Acompanha tampas de vidro temperado com saída de vapor;

Cabo com pintura siliconada Soft Touch, com toque macio e que não esquenta;

Pode ser usadas em fogões a gás, halogênio, cerâmico ou elétrico;

Com revestimento de 5 camadas: antiaderente, antidesgaste, alumínio, pintura resistente e base inox;

A camada de alumínio garante maior distribuição de calor;

Podem ser lavadas na pia ou na máquina de lavar louças;

Também disponível na cor Titânio, que varia de preço.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, esse conjunto de panelas possui avaliação média de 4,5 estrelas (máximo de cinco). Para os consumidores, as vantagens na compra desse conjunto foram o custo-benefício, qualidade do material e a antiaderência.

As panelas são lindas, grossas e de excelente qualidade. Já estou usando as minhas há mais de 1 mês e por enquanto, não tenho nenhuma queixa. Os cabos são emborrachados e não esquentam e a frigideira realmente não gruda nada, já testei até com queijo e não grudou mesmo. Eu já comprei uma frigideira cara com essa promessa e grudava mais que uma frigideira simples, mas essa realmente cumpre a promessa. Excelente custo-benefício, recomendo. Sabrina Oliveira

Comprei pra melhorar a saúde, pois meu nutricionista me recomendou uma dieta com baixo teor de gordura e minhas panelas anteriores não dava pra cozinhar sem. Me surpreendi com a qualidade. Pesquisei bastante, vi vídeos e comentários sobre essa linha Euro. As panelas são bem densas, uma cor muito bonita, material de qualidade e parece ser bem durável. Uma delas chegou com a tampa sem encaixar, mas eu dei uma apertada no diâmetro da boca da panela e entrou. Esse conjunto, apesar de não ser barato, vale muito o preço, porque é o tipo de panela que tendo cuidado, pode durar muitos anos. Fiz a selagem das panelas lavando elas com detergente neutro e água fria e depois deixando aquecer no óleo por dois minutos no fogo baixo. Fiz isso em todas e parece que ficou muito bem selada. Detim

Essas panelas são perfeitas. Eu tenho há mais de 1 ano, e continuam do mesmo jeito. Eu uso elas no fogão comum, e até hoje não tem marcas de queimado como vejo em algumas panelas por aí. Eu nem tenho espaço para guardar, mas já quero comprar mais. Rafael Almeida

Para quem gosta de praticidade na hora de cozinhar e espera que os alimentos não grudem, essas panelas entregam bem isso. Inclusive, quem tem dons mais profundos, também poderão usá-las com todo seu potencial. Recomendo e muito. Rael Rodrigues

Pontos de atenção

Ao contrário de alguns elogios, outros consumidores criticaram o conjunto, principalmente as tampas que não encaixam nas panelas e aspecto amarelado na frigideira após o uso.

Tinha lido aqui alguns comentários de panelas que vieram amassadas e a tampa não encaixava. Aconteceu o mesmo comigo. Não é problema da entrega, mas defeito de fabricação. Não vou trocar pq é muito trabalhoso, mas estou decepcionada. Elas são lindas, mas isso é muito ruim. Pensem antes de comprar. Juliana Branco

As panelas são boas. Porém a maior a tampa não queria entrar. Tive que dar um jeito para um bom encaixe. Uma delas já estava um pouco riscada. Não são perfeitas. Fábio Braz

As panelas em si são bem boas. Realmente não grudam. Mas a frigideira, com pouquíssimos dias de uso, já ficou amarelada, como se tivesse "queimada". Isso não atrapalhou em nada sua funcionalidade, porém esteticamente é feio e o cabo também queimou. Maiara Rodrigues

