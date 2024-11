Compra do Paris FC pelos donos da LVMH será concluída nos próximos dias

A compra do Paris FC pela família Arnault, proprietária do império de artigos de luxo LVMH, será concluída nos próximos dias, revelou o presidente do clube, Pierre Ferracci, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (20), na comuna francesa de Orly, para detalhar o projeto dos novos acionistas.

O Paris FC realizará uma assembleia geral no dia 29 de novembro, durante a qual será aprovado um novo conselho de administração, segundo Ferracci.

Antoine Arnault, por sua vez, explicou que o clube "pertencerá" à sua "família" e "não será uma copropriedade da família Arnault e da Red Bull", que será "acionista minoritária".

Após essa assembleia, a família Arnault terá 52% das ações do Paris FC e a Red Bull terá 11%. A estrutura de Pierre Ferraci manterá 30% e a empresa BRI Sports Holding, que já é acionista minoritária, manterá seus 7%.

Ferracci irá se retirar do clube em 2027 e espera convencer a BRI a fazer o mesmo, deixando cerca de 80% das ações para os Arnault e 15% para a Red Bull.

O Paris FC é atualmente o líder da segunda divisão francesa depois de 13 rodadas, e pode voltar à elite depois de 45 anos.

Segundo Antoine Arnault, sua família quer se comprometer com o clube a longo prazo, "pelo menos dez, 15 ou 20 anos".

"Queremos fazer as coisas de maneira progressiva, sem queimar etapas", explicou.

"Não queremos jogar dinheiro fora, mas também não estamos fazendo isso para faturar", acrescentou. "O que queremos é fazer gols e deixar uma marca a longo prazo".

