Como é a nova vacina contra mpox aprovada pela OMS?

A OMS (Organização Mundial da Saúde) aprovou nesta terça-feira (19) a inclusão de uma nova vacina contra a mpox na lista de uso emergencial. É o segundo imunizante a obter a aprovação da agência de saúde.

Como é a vacina?

O medicamento é desenvolvido pela farmacêutica japonesa KM Bilogics. A vacina LC16m8 foi aprovada para uso em pessoas com mais de um ano de idade, em dose única. Ela é recomendada em cenários de surto em crianças e outras pessoas com alto risco de exposição ao mpox.

Há contraindicações. A OMS afirma que vacinas como a LC16m8 não devem ser usadas durante a gravidez nem em pessoas imunocomprometidas, que incluem aquelas com câncer ativo, que receberam transplante, com imunodeficiência e em tratamento ativo com agentes imunossupressores. Outras contraindicações são para pessoas vivendo com HIV com uma contagem atual de células CD4 inferior a 200 células por microlitro de sangue.

Imunizante já foi usado antes. O Japão já empregou a vacina durante surtos anteriores de mpox e, segundo avaliação da OMS, ela demonstrou ser segura e eficaz, inclusive em pessoas com HIV bem controlado.

A inclusão da vacina LC16m8 contra mpox marca um passo significativo em nossa resposta à emergência atual, fornecendo uma nova opção para proteger todas as populações, incluindo crianças.

Yukiko Nakatani, diretora-geral assistente da OMS para acesso a medicamentos e produtos de saúde

A decisão visa ampliar o acesso às vacinas, principalmente em locais onde os surtos de mpox estão aumentando. Segundo a OMS, casos foram relatados em 80 países neste ano, incluindo 19 países na África, com base em dados de 31 de outubro de 2024. A República Democrática do Congo, o país mais atingido, registrou mais de 39 mil casos suspeitos e mais de mil mortes.

Japão vai doar vacinas para o país africano. Ainda conforme a entidade da ONU, o governo japonês anunciou que doará 3 milhões de doses da LC16m8 para a República Democrática do Congo, junto com agulhas especializadas. "Este é o maior pacote de doações anunciado até o momento em resposta à atual emergência do mpox", diz a OMS em nota.

No Brasil, uma vacina está disponível. É a Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic modificada, conhecida como Jynneos, produzida pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic. Ela tem aplicação subcutânea, com seringa e agulha, e requer duas doses, sendo a segunda administrada quatro semanas após a primeira. Em caráter excepcional e temporário, a Anvisa renovou a dispensa de registro sanitário da vacina Jynneos em agosto deste ano por mais 180 dia (seis meses).