Centro de pesquisa Parchin do Irã não é 'uma instalação nuclear', diz AIEA

O centro de pesquisa Parchin, no Irã, não é considerado "uma instalação nuclear", afirmou nesta quarta-feira (20) a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em resposta a Israel ter afirmado que os seus ataques atingiram "um elemento do programa nuclear iraniano".

"No que diz respeito à AIEA, não a consideramos uma instalação nuclear", disse à imprensa o diretor da agência da ONU, o argentino Rafael Grossi.

"Não temos nenhuma informação que confirme a presença de material nuclear naquele local", acrescentou, embora tenha observado que "poderia ter estado envolvido em certas atividades no passado".

Os ataques aéreos realizados por Israel no final de outubro contra o Irã atingiram "um elemento do programa nuclear" da República Islâmica, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na segunda-feira.

O portal de notícias americano Axios informou anteriormente, citando responsáveis anônimos dos EUA e de Israel, que o ataque de 26 de outubro ao Irã tinha "destruído um centro secreto de pesquisa de armas nucleares em Parchin", cerca de cinquenta quilômetros a sudeste de Teerã.

Israel acusa o Irã de tentar construir uma bomba atômica e garante que busca evitá-lo por todos os meios.

As instalações nucleares iranianas conhecidas estão localizadas principalmente no centro do país, em Ispahan, Natanz e Fordo, além da cidade portuária de Bushehr, onde está localizada a única central nuclear iraniana.

