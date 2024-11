CDC dos EUA espera que os níveis de Covid e VSR aumentem nas próximas semanas

(Reuters) - Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) disseram nesta quarta-feira que esperam um aumento nos níveis de Covid-19 e vírus sincicial respiratório (VSR) nos EUA nas próximas semanas, como costuma ocorrer durante a temporada de festas.

Encontros em grandes grupos, viagens e mais tempo em ambientes fechados, que tipicamente ocorrem durante o período de festas, tendem a facilitar a propagação de vírus, disse a agência de saúde.

O CDC espera que as hospitalizações por gripe e Covid-19 comecem a aumentar nas próximas semanas. Também observa aumento na atividade do VSR, particularmente em crianças pequenas, no sul e leste dos EUA.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aprovou vacinas atualizadas contra a Covid-19 fabricadas pela Pfizer e sua parceira alemã BioNTech, assim como pela Moderna em agosto.

A agência reguladora também concedeu autorização de uso emergencial para a vacina tradicional baseada em proteína da Novavax.

Atualmente, existem três vacinas contra VSR aprovadas pela FDA, fabricadas pela GSK, Moderna e Pfizer.

Até 5 de outubro, 11,2% dos adultos com 18 anos ou mais receberam uma vacina atualizada contra Covid-19 e 36,9% dos adultos com 75 anos ou mais receberam uma vacina contra VSR, de acordo com dados do CDC.

(Reportagem de Christy Santhosh em Bengaluru)