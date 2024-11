Brasil abre mercados na China para sorgo, gergelim, uvas e produtos de peixes

(Reuters) - O Ministério da Agricultura brasileiro afirmou nesta quarta-feira que o Brasil abriu mercados na China para uvas frescas, gergelim, sorgo e produtos de peixe como farinha e óleo, após assinaturas de acordos durante visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, a Brasília.

Com isso, o Brasil registra a conquista de 281 mercados agropecuários desde o início de 2023 para dezenas de destinos.

Mas o sorgo pode se juntar à soja e ao milho como outros importantes grãos de exportação para o principal parceiro comercial do Brasil.

No sorgo, contudo, a participação brasileira é de 0,29% no mercado mundial, enquanto a China importou 1,83 bilhão de dólares deste produto no ano passado, sendo a maior parte dos Estados Unidos, apontou o Ministério da Agricultura, em nota.

O acordo envolvendo o cereal acontece algumas semanas antes de Donald Trump tomar posse como presidente dos Estados Unidos.

No caso de uma "guerra" tarifária entre China e EUA, o sorgo poderia ser um dos produtos afetados, como aconteceu na disputa comercial de 2018.

Já a produção de sorgo no Brasil duplicou desde 2020/21, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para 4,4 milhões de toneladas na temporada 2023/24, com maior demanda da indústria de ração e também de olho no potencial para a produção de etanol.

Mas a produção é relativamente pequena perto da soja, por exemplo, com colheita estimada em mais de 160 milhões de toneladas na safra 2024/25.

Na lista de atos assinados por conta da visita de Estado da China, não há protocolos sobre miúdos de suínos e bovinos, citados pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, no início da semana. Mas ele havia citado a possível abertura do mercado de uvas.

"O Brasil já se mostrou um país confiável na posição de maior fornecedor de alimentos e energia renovável e podemos continuar ampliando cada vez mais as parcerias...", disse Fávaro, em nota.

OUTROS PRODUTOS

O ministério afirmou que, considerando a demanda chinesa ao longo de 2023 para os produtos com protocolos assinados, além da participação brasileira nesses mercados, o potencial comercial é de cerca de 450 milhões de dólares por ano.

"Mas se levarmos em conta outras variantes de mercado e o potencial brasileiro, podemos comercializar muito mais, ultrapassando a cifra de 500 milhões de dólares por ano", disse o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Luis Rua.

Nos produtos com protocolos assinados nesta quarta-feira, a China importa quase 7 bilhões de dólares, "e o Brasil vem se consolidando cada vez mais como um parceiro estratégico, confiável e seguro para a China", disse Ruas.

Também a maior importadora de gergelim do mundo, com participação de 36,2% nas importações globais do produto, a China desembolsou 1,53 bilhão de dólares em 2023 na compra deste produto.

Já o Brasil ocupa a sétima colocação nas exportações, representando 5,31% do comércio mundial de gergelim, segundo dados do ministério.

Em uvas frescas, o produto brasileiro chega aos consumidores chineses com registro de 2% no comércio mundial desta fruta, disse a nota do ministério.

"A China é um grande consumidor de uvas premium e importou mais de 480 milhões de dólares deste produto no ano passado", afirmou o ministério, citando o potencial.

(Por Roberto Samora)