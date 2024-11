Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com mercados globais na expectativa por Nvidia

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta hoje, enquanto os mercados acionários globais tentam deixar de lado as tensões geopolíticas para focar na expectativa pela divulgação do balanço da Nvidia.

O uso de mísseis de longa duração americanos pela Ucrânia na guerra contra a Rússia chegou a esfriar o apetite por risco, em meio aos temores por um agravamento do conflito. No entanto, ganhos limitados voltaram a predominar nas praças asiáticas, antes dos resultados da Nvidia, que serão informados mais tarde, após o fechamento dos negócios em Wall Street.

Neste cenário, o índice Kospi, referência em Seul, encerrou a sessão com valorização de 0,42%, a 2.482,29 pontos, no terceiro dia consecutivo no azul.

Na China, o Xangai Composto subiu 0,66%, a 3.367,99 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,38%, a 2.037,66 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng se elevou 0,21%, a 19.705,01 pontos. O Banco do Povo da China (PBoC) manteve as principais taxas de juros estáveis, após o corte no mês passado.

Na contramão, o índice Nikkei, em Tóquio, perdeu 0,16%, a 38.352,34 pontos, sob o peso de Tokio Marine Holdings (-6,99%). Por outro lado, Seven & I Holdings saltou 6,52%, em meio a relatos na mídia de que a empresa pode ter capital fechado no final deste ano fiscal.

Em Taiwan, o índice Taiex perdeu 0,70%, a 22.688,36 pontos. TSMC cedeu 1,44%, à espera dos números da rival Nvidia.

Na Oceania, o S&P/ASX 20 recuou 0,57% em Sydney, a 8.326,30 pontos.