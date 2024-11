Bitcoin ultrapassa US$94 mil pela primeira vez

Por Medha Singh e Ankur Banerjee

(Reuters) - O Bitcoin subiu para um novo recorde acima de 94 mil dólares, já que uma reportagem apontando que a empresa de mídia social de Donald Trump estava em negociações para comprar a empresa de comércio de cripto Bakkt aumentou as expectativas de um regime favorável à cripto sob sua nova administração.

O valor do Bitcoin, a maior e mais conhecida criptomoeda do mundo, mais do que dobrou este ano. Sua última cotação foi de 94.291 dólares, um pouco abaixo do recorde de 94.378 dólares.

O Financial Times disse que o Trump Media and Technology Group, que opera o Truth Social, está perto de uma aquisição de todas as ações da Bakkt, que é apoiada pela Intercontinental Exchange, proprietária da NYSE.

"O aparente interesse de Trump em avançar ainda mais nas criptomoedas em um nível pessoal contribuiu para o otimismo de que as criptomoedas serão uma prioridade máxima quando Trump assumir o cargo", disse Stéphane Ouellette, CEO da empresa de comércio de criptomoedas FRNT Financial.

No início desta semana, o Wall Street Journal informou que Trump estava se reunindo em particular com o CEO da bolsa de criptomoedas, Brian Armstrong, o que ajudou ainda mais o sentimento.

As criptomoedas dispararam desde a eleição de 5 de novembro nos EUA, pois os traders apostam que o apoio prometido pelo presidente eleito Trump aos ativos digitais levaria a um regime regulatório menos restritivo.