BCE: Vulnerabilidades à estabilidade financeira estão altas em ambiente volátil na zona do euro

O Banco Central Europeu (BCE) informa que vê vulnerabilidades elevadas de estabilidade financeira da zona do euro em um ambiente volátil, segundo a Revisão de Estabilidade Financeira de novembro, publicada nesta quarta-feira. A instituição informa que os riscos de crescimento econômico mudaram para o lado negativo e continuam frágeis, enquanto as preocupações sobre perspectivas do comércio global aumentam a incerteza geopolítica.

No documento, o BC europeu pontua que a inflação se aproximou de 2%, mas que o mercado financeiro experimentou volatilidade nos últimos meses, apesar da resiliência. "Altas avaliações e concentração de risco tornam os mercados mais suscetíveis a correções repentinas", escreveu.

O BCE ainda informa que a incerteza política, fundamentos fiscais fracos em alguns países da Europa e crescimento potencial lento aumentam as preocupações sobre a sustentabilidade da dívida soberana.

A instituição sugere que para preservar e fortalecer a resiliência do sistema financeiro no ambiente macrofinanceiro incerto, é aconselhável que as autoridades "mantenham os requisitos de amortecedor de capital existentes".