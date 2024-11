BCE: Crescimento salarial da zona do euro aumenta em ritmo mais acelerado no trimestre

O salário da zona do euro registrou um aumento em ritmo mais acelerado durante três meses terminados em setembro, de acordo com o Banco Central Europeu (BCE) nesta quarta-feira, 20, que informou que as negociações salariais foram 5,42% maiores do que no ano anterior e representam um aumento de 3,54% em comparação com o trimestre anterior. Esse foi o maior ritmo desde o início de 1993, mas sinais de uma desaceleração no próximo ano devem aliviar preocupações do BC europeu.

A recuperação no crescimento salarial pode desencadear novas preocupações sobre os preços dos serviços e tornar os formuladores de políticas relutantes em reduzir os custos de empréstimos. Anteriormente, o BCE também pontuou que novos cortes na taxa básica de juros dependeriam, em parte, de evidências de que os salários estão desacelerando.

Os salários da zona do euro continuam a superar os preços ao consumidor, o que coopera para restaurar o poder de compra que as famílias perderam durante o aumento da inflação, além de apoiarem o crescimento "modesto" da zona.