Ações da Target caem 20%, com varejista dos EUA esperando estagnação das vendas na época de festas

Por Savyata Mishra

(Reuters) - A Target projetou vendas e lucros comparáveis para o trimestre das festas de fim de ano abaixo das estimativas nesta quarta-feira, com os consumidores preocupados com os preços comprando itens essenciais baratos em varejistas rivais, como o Walmart, o que fez com que suas ações caíssem quase 20%.

Os resultados contrastam com os do maior varejista do mundo, o Walmart, que havia elevado sua previsão anual de vendas e lucros pela terceira vez consecutiva um dia antes, conquistando participação no mercado de mantimentos e mercadorias.

A Target, com sede em Minneapolis, agora espera vendas comparáveis estáveis no quarto trimestre e um lucro de 1,85 dólares a 2,45 dólares por ação. Em média, os analistas esperavam um aumento de 1,64% nas vendas e um lucro de 2,66 dólares por ação.

O varejista norte-americano cortou os preços de milhares de itens essenciais e de presentes antes da temporada de festas. Também está oferecendo descontos em alimentos, bebidas e brinquedos, enquanto expande sua marca própria, dealworthy, para incluir itens como carregadores de smartphones e produtos de higiene pessoal.

Ainda assim, até agora esses esforços não conseguiram atrair consumidores para suas lojas porque os clientes estavam dispostos a esperar por ofertas e procuraram em vários varejistas para encontrá-las.

"Estamos observando uma resposta mais forte do que em muito tempo às promoções", disse o CEO da Target, Brian Cornell, em uma teleconferência após os lucros.

As vendas de vestuário foram fracas porque o clima mais quente do que o normal nos EUA dissuadiu compras de roupas de inverno, embora gastos com itens essenciais e de beleza tenham sido fortes durante o trimestre.

Na última terça-feira, o rival Walmart afirmou que registrou ganhos de participação em todos os grupos de renda, liderados principalmente por famílias que ganham mais de 100.000 dólares por ano.

Com cinco dias a menos para as compras de fim de ano entre o Dia de Ação de Graças e o Natal, no que se espera que seja uma temporada de festas apenas mais ou menos, varejistas como a Target precisam enfrentar a concorrência porque as promoções do Walmart e da Amazon.com começaram mais cedo do que o normal.

Enquanto isso, as tentativas da empresa para antecipar o estoque de fim de ano em preparação para a greve dos portos dos EUA na Costa Leste e na Costa do Golfo levaram a custos adicionais em sua cadeia de suprimentos, disseram executivos da Target.

A Target também reduziu sua previsão anual de lucros por ação para um valor entre 8,30 dólares e 8,90 dólares, em comparação com sua faixa anterior de 9 dólares a 9,70 dólares, após resultados mais fracos do que o esperado no terceiro trimestre.

A empresa, que opera cerca de 2.000 lojas nos Estados Unidos, divulgou lucros ajustados de 1,85 dólares por ação no terceiro trimestre. Os analistas, em média, esperavam 2,30 dólares por ação.

(Reportagem de Savyata Mishra em Bengaluru)