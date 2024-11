CORREÇÃO-Xi Jinping se reúne pela primeira vez com Javier Milei durante G20 no Rio

(Corrige no 10º parágrafo o nome do ministro das Relações Exteriores argentino)

Por Eduardo Baptista e Lucinda Elliott

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se com o presidente da Argentina, Javier Milei, durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro nesta terça-feira, segundo a emissora de televisão estatal chinesa CCTV.

Foi o primeiro encontro entre os dois líderes, em uma guinada na retórica de Milei sobre a China, que no ano passado chamou o governo chinês de "assassino" e declarou que não negociaria com comunistas.

Milei é admirador do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que arquitetou uma guinada agressiva na política externa dos EUA em relação à China durante seu primeiro mandato.

Mas Milei suavizou sua postura desde que assumiu o cargo, descrevendo a segunda maior economia do mundo como um parceiro comercial interessante e tem uma visita à China provisoriamente agendada para o início do próximo ano.

Xi adotou um tom amigável durante seu primeiro encontro no Rio, agradecendo a Milei por ter enviado uma "carta calorosa de congratulações" no 75º aniversário da fundação da República Popular da China. Ele também destacou os planos de reforma econômica abrangentes de Milei, de acordo com uma transcrição publicada pela CCTV.

"Sob a liderança do senhor presidente, seu país está promovendo vigorosamente as reformas e está comprometido com a recuperação econômica e a revitalização nacional", disse.

Milei venceu a eleição presidencial em novembro de 2023 com um mandato para remodelar a segunda maior economia da América do Sul, prometendo usar uma motosserra nos gastos do governo e frear a impressão de mais pesos, que ele culpa pela pior crise econômica do país em décadas.

"A China apoia a Argentina na busca de um caminho de desenvolvimento que esteja de acordo com suas condições nacionais, e desejamos sucesso nas reformas", acrescentou Xi.

Recentemente, Milei substituiu sua ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, que havia sido creditada por facilitar as relações diplomáticas com os maiores parceiros comerciais do país, Brasil e China, após comentários incendiários do presidente.

O substituto de Mondino, Gerardo Werthein, que estava servindo como embaixador da Argentina nos EUA, não respondeu a um pedido anterior de comentário sobre a reunião com Xi.

"PROJETOS DE ALTO VALOR"

Li Xing, professor do Instituto de Estratégias Internacionais de Guangdong, disse que o tom amigável da reunião não foi surpreendente, dado o interesse da China em expandir sua influência na América Latina, e a necessidade de Milei de fortalecer laços comerciais com os países, em meio a um aumento das políticas protecionistas em todo o mundo.

"Acho que Milei visitará a China todos os anos. Ele precisa de investimentos chineses para projetos de infraestrutura na Argentina que atualmente carecem de fundos", disse Li.

Como parte dos cortes drásticos de gastos feitos por Milei para reequilibrar o orçamento do Estado, o governo suspendeu a maioria das obras de infraestrutura pública em todo o país.

(Reportagem de Eduardo Baptista, no Rio de Janeiro, e Lucinda Elliott em Montevidéu)