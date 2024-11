Xi, da China, poderia avaliar projeto ferroviário Peru-Brasil, diz presidente boliviano

(Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, está interessado em analisar a construção de uma linha ferroviária transcontinental a partir de um porto peruano, passando pela Bolívia e pelo Brasil, disse o presidente boliviano, Luis Arce, nesta terça-feira.

Arce, que se reuniu com Xi à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, acrescentou em um post no X que a China poderia fornecer financiamento para lítio e outros projetos de mineração na Bolívia.

(Reportagem de Kylie Madry)