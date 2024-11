UBS BB rebaixa Embraer para "venda", mas eleva preço-alvo; ação cai

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Embraer caíam nesta terça-feira, após o UBS BB cortar a recomendação das ações de "neutra" para "venda", indicando que 2025 "pode desapontar investidores", embora tenha elevado o preço-alvo do papel de 29 para 32 dólares, conforme relatório do banco de investimento.

Os analistas do UBS BB, liderados por Alberto Valerio, disseram que estão rebaixando a recomendação por acreditar que "o mercado está excessivamente otimista" com a fabricante de aeronaves.

"Achamos que existem basicamente dois tipos de investidores no caso da Embraer: investidores locais, que são guiados por resultados de curto a médio prazo... (e) investidores estrangeiros de longo prazo, que acreditam que a Embraer teria um grande potencial de valorização se se unisse ao duopólio da Airbus e Boeing no mercado de aeronaves de corredor único com mais de 150 assentos", afirmaram.

Eles então acrescentaram que estão mais conservadores em relação às perspectivas para o próximo ano envolvendo a fabricante de aeronaves e que, embora seja possível, não acham provável que a Embraer entre para o mercado de aeronaves de corredor único acima de 150 assentos.

Por volta de 15h50 (horário de Brasília), as ações da Embraer caíam 3,68%, enquanto o índice Ibovespa subia 0,33%. No ano, o papel da fabricante de aeronaves acumula valorização de mais de 100%.

(Reportagem de Patrícia Vilas Boas)