Scholz: G20 não foi claro o suficiente sobre conflitos na Rússia e no Oriente Médio

(Reuters) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse nesta terça-feira que lamentava o fato de a declaração do G20 não ter ressaltado a responsabilidade da Rússia pela guerra na Ucrânia, especialmente no milésimo dia de sua invasão em grande escala.

"É muito pouco quando o G20 não consegue encontrar as palavras para deixar claro que a Rússia é responsável", disse ele no final de uma cúpula do grupo das principais economias, realizada no Rio de Janeiro.

Da mesma forma, ele lamentou o fato de o comunicado não ter declarado claramente o direito de Israel à autodefesa e a responsabilidade do Hamas pela atual escalada de tensões no Oriente Médio.

"Ao mesmo tempo, está ficando claro o quanto as tensões geopolíticas também estão tendo um impacto sobre o G20", disse ele. "O vento que sopra nas relações internacionais está ficando mais forte."

(Reportagem de Andreas Rinke)