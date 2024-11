Qual o melhor tênis para musculação? Principais fatores a considerar

Que tipo de tênis você usa para fazer musculação? Os de sola reta garantem maior estabilidade para fazer os exercícios, em comparação a modelos com maior drop (diferença de altura entre a ponta do pé o calcanhar), segundo especialistas ouvidos pelo VivaBem.

"Os com solado alto e amortecedor são mais indicados para corrida", explica André Rapp, preparador físico e mental. Já usar um modelo com solado plano na musculação permite uma maior flexão dos joelhos e menor amplitude do movimento do tronco em certos exercícios, como agachamento e levantamento terra. Desse modo, a ativação muscular aumenta.

Treinar com esses calçados trabalha mais a propriocepção e aumenta a exigência da musculatura intrínseca dos pés, fortalecendo-a.

Não sou atleta, faz diferença?

As vantagens de treinar com um tênis de solado reto são mais determinantes para atletas profissionais, que treinam com grande carga, perto do limite da capacidade física —e qualquer ganho mínimo pode levar a uma vitória ou a um recorde.

Para o atleta amador, o uso de um tênis desenvolvido para a atividade física (musculação, caminhada, corrida ou similar) já vai permitir ganhos satisfatórios na academia.

Como escolher o tênis certo?

Imagem: iStock

E antes que você ache que tudo bem treinar com seu tênis "baixinho" do dia a dia, saiba que ele não oferece características importantes para a prática de exercícios, como ser flexível, ter boa aderência, não ter costuras em certos pontos e contar com proteção extra em áreas de maior atrito com os pés.

O uso de calçados não apropriados pode gerar bolhas, machucar a pele ou provocar dores em curto e longo prazo. Treinar com esses modelos vai fazer com que eles estraguem rapidamente.

Há no mercado diversos tênis desenvolvidos para o treinamento de força (musculação, funcional, CrossFit). Esses calçados tendem a ser mais baratos do que os de corrida, pois não precisam de tantas tecnologias (caras) para oferecer amortecimento —já que musculação não é um exercício de alto impacto como a corrida.

Outro ponto importante na hora de escolher um tênis é, com orientação de um profissional de educação física, avaliar o seu treino por completo para escolher o modelo mais apropriado. Se no mesmo dia você faz musculação e corre na esteira, por exemplo, talvez precise de um tênis com um pouco mais de amortecimento.

*Com informações de reportagens publicadas em 14/08/2024 e 07/12/2022