Presidente do Paraguai tem alta após mal-estar durante cúpula do G20

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, recebeu alta, nesta terça-feira (19), do hospital Samaritano, na zona sul do Rio, onde passou a noite após sofrer uma mal-estar durante a cúpula do G20, informaram fontes médicas.

"O chefe de Estado recebeu alta hospitalar no início da manhã, com orientações médicas, liberado para dar continuidade em sua agenda", informou, em um comunicado divulgado nesta terça, o Hospital Samaritano, em Botafogo.

Os médicos descartaram doenças cardíacas ou outras patologias graves, segundo o boletim.

"Aqui no Rio de Janeiro, já recuperado", disse o presidente de 46 anos em um vídeo divulgado pela Presidência paraguaia após receber alta.

A ministra da Saúde, Maria Teresa Baran, disse aos repórteres que os exames "voltaram normais" e que o presidente "está saudável", mas recomendou que ele descansasse.

A imprensa brasileira havia noticiado que Peña sofreu "dores no peito" durante uma reunião de líderes das principais economias do mundo no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro da cidade.

"Os últimos dias foram cheios de emoções", disse Peña, mencionando seu aniversário no último sábado e a vitória da seleção paraguaia de futebol sobre a Argentina, à qual ele assistiu na quinta-feira.

"Todas essas emoções de alguma forma alteraram meu humor", disse Peña.

Ele garantiu que estava "muito forte para continuar lutando pela representação do Paraguai nesta grande oportunidade que temos de participar pela primeira vez da reunião do G20 aqui no Rio de Janeiro".

hro/tev/lm/mel/dd/mvv

© Agence France-Presse