Para aliados de Bolsonaro, investigação da PF sobre tentativa de golpe é 'cortina de fumaça'

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais na manhã desta terça-feira (19) para afirmar que a Operação Contragolpe da Polícia Federal, que prendeu cinco suspeitos de tentativa de golpe contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é uma "cortina de fumaça" para tentar associar uma suposta participação de Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista.

O plano, segundo as investigações, envolvia o assassinato de Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), previsto para ser executado em 15 de dezembro de 2022.

O filho do ex-presidente e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), escreveu em seu perfil do X (antigo Twitter) que "por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime", afirmando na sequência que é autor de um projeto de lei que criminaliza ato preparatório de crimes como esse. "Decisões judiciais sem amparo legal são repugnantes e antidemocráticas", escreveu o senador.

Respondendo à postagem, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou que "já não seguem a lei faz tempo", sem citar nomes, e disse que a operação da PF se trata de "cortina de fumaça". "E pior é quererem ver a montagem de cortinas de fumaça para tentar ligar isso ao nosso presidente. É repugnante", escreveu, se referindo ao ex-presidente.

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) compartilhou a publicação de Flávio, mencionando um "ensinamento" do "professor" Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo: "Ou vocês prendem os comunistas pelos crimes que eles cometeram ou eles o prenderão pelos crimes que vocês não cometeram".

Outro filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) qualificou a prisão dos suspeitos de golpe como "guerra de narrativas", citando o atentado a bombas da semana passada em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), que chamou de "exploração política do cadáver na Praça dos Três Poderes", a invasão golpista de 8 de Janeiro, e as investigações que miram Bolsonaro, como o caso das joias árabes e do cartão de vacina, como se fossem todos frutos de ataques "mirando a direita".

"O povo não aguenta mais esta guerra de narrativas sempre mirando na direita. 2026 haverá respostas, tal qual EUA em 2024", afirmou o filho de Bolsonaro — que segue inelegível até 2030.

O advogado do ex-presidente, Fábio Wajngarten, compartilhou uma foto do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, em entrevista a jornalistas, com a manchete "Ministro de Lula: Operação da PF envolve núcleo de poder de Bolsonaro", afirmando que a fala é absolutamente inconsequente". "Como o governo não tem nada para mostrar nem falar, voltamos para a pauta do governo anterior", escreveu.

Os presos nesta terça-feira foram Mário Fernandes, general reformado que foi secretário-executivo da Presidência da República no governo de Bolsonaro e ex-assessor do ex-ministro da Saúde e deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), um policial federal e três "kids pretos", que são militares do Comando de Operações Especiais do Exército, e um policial federal.

Enquanto as redes de governistas seguem tomadas pelo assunto, aliados do ex-presidente tentaram mudar o foco e não repercutir o caso. No lugar, os temas principais são pautas econômicas atacando o governo Lula, supostas isenções fiscais envolvendo empresa do influenciador Felipe Neto, um sonhado retorno de Bolsonaro, inelegível até 2030, à Presidência em 2026 após Donald Trump ser eleito nos Estados Unidos, e o desempenho do Brasil no G20.

Entenda o caso

As prisões na manhã desta terça-feira fazem parte da Operação Contragolpe, que identificou um "detalhado planejamento operacional" chamado "Punhal Verde e Amarelo", previsto para ser executado em 15 de dezembro de 2022, com o assassinato de Lula e de Alckmin. O plano também incluía a execução de Moraes, que era monitorado continuamente, caso o golpe fosse consumado.

A operação investiga supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O Exército acompanhou as diligências em razão da participação de militares na quadrilha sob investigação, que foram realizadas no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal.

O planejamento elaborado pelos investigados detalhava os recursos humanos e bélicos necessários para o desencadeamento das ações, com uso de técnicas operacionais militares avançadas, além de posterior instituição de um "Gabinete Institucional de Gestão de Crise", a ser integrado pelos próprios investigados para o gerenciamento de conflitos institucionais originados em decorrência das ações", indicou a PF.