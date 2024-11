Milhares de agricultores britânicos protestam contra "imposto sobre trator" em herança

Por Sarah Young

LONDRES (Reuters) - Milhares de agricultores fizeram um protesto no Parlamento britânico nesta terça-feira, alguns com tratores pelo centro de Londres, para exigir a retirada do imposto sobre a herança que segundo eles vai acabar com as fazendas familiares e ameaça a produção de alimentos.

A medida, apelidada de "imposto sobre tratores" por seus críticos, foi anunciada no orçamento do novo governo no mês passado como parte de uma tentativa de arrecadar fundos. A proposta gerou uma forte reação de agricultores, para quem o Partido Trabalhista, atualmente no poder, não compreende as comunidades rurais.

Os manifestantes exibiram cartazes com mensagens como "sem agricultores, sem comida, sem futuro" e "Starmer, contra agricultores", em referência ao primeiro-ministro Keir Starmer. A polícia estimou a participação em cerca de 10 mil manifestantes.

A transferência de fazendas de geração em geração era isenta de impostos, mas, segundo política apresentada pela ministra das Finanças, Rachel Reeves, será cobrado um imposto de 20% sobre o valor das fazendas acima de 1 milhão de libras a partir de 2026.

As isenções pessoais existentes, que podem ser combinadas por casal, elevam o limite para uma fazenda e propriedades associadas a até 3 milhões de libras.

Agricultores argumentam que embora suas terras e máquinas tenham alto valor, as margens de lucro das fazendas são baixas, o que obrigaria seus filhos a venderem terras para pagar o imposto.

