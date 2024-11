Juiz determina prisão preventiva para irmão da presidente do Peru, acusado de corrupção

Um tribunal ditou nesta terça-feira (19) 36 meses de prisão preventiva para o irmão mais velho e ex-assessor da presidente do Peru, Dina Boluarte, por seu suposto envolvimento em um esquema de corrupção.

"Quanto a Nicanor Boluarte Zegarra, deve-se impor um mandado de prisão preventiva porque se trata de uma medida proporcional para seu caso concreto", disse o juiz Richard Concepción Carhuancho ao anunciar o veredicto.

"Será imposto o prazo de 36 meses", acrescentou o magistrado, acolhendo o pedido formulado pela promotoria. Também ordenou sua captura.

"Em liberdade, é provável que fuja e atrapalhe as investigações" dada a relação privilegiada de parentesco com a presidente da república, indicou o juiz.

O tribunal também impôs 36 meses de prisão preventiva a outros três investigados pelo mesmo caso.

Nicanor Boluarte, de 65 anos, que não compareceu à audiência, é acusado pelo Ministério Público de comandar uma rede de corrupção que nomeava funcionários em troca de propina, aproveitando o "poder de fato" de sua irmã, segundo a Justiça.

O MP pediu a prisão preventiva diante da suspeita de risco de fuga do investigado e para evitar que ele se comunique com os envolvidos no caso.

A lei peruana permite um máximo de 36 meses de prisão preventiva em casos complexos.

O irmão da presidente peruana já esteve detido pelo mesmo caso durante uma semana no mês de maio, mas um juiz revogou sua prisão preliminar e ordenou sua libertação.

Segundo a acusação, os quatro processados recrutavam "filiados" para inscrever um novo partido político, "Cidadãos pelo Peru", que seria liderado pelo irmão da mandatária.

A promotoria acusa Nicanor de comandar uma rede de corrupção que designava prefeitos e subprefeitos em troca de "dádivas econômicas". Esses funcionários atuam como representantes do governo nas regiões do país e são nomeados diretamente pela presidente e o ministro do Interior.

A organização "teria criado seu programa criminoso imediatamente após Boluarte" tomar posse como presidente em 7 de dezembro, segundo o Ministério Público.