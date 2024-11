Gerardo Martino deixa comando do Inter Miami por 'motivos pessoais'

O técnico argentino Gerardo Martino deixou o comando do Inter Miami por "motivos pessoais", confirmou uma fonte do clube à AFP nesta terça-feira (19).

Martino levou o Miami a terminar a temporada regular da MLS na primeira colocação, mas o time de Lionel Messi acabou eliminado de forma surpreendente pelo Atlanta United na primeira rodada dos playoffs.

O treinador chegou ao Inter Miami em junho de 2023 para fazer parte da transformação do clube após a contratação de Messi.

O time foi campeão no ano passado da Leagues Cup, torneio que reúne clubes da MLS e da Liga Mexicana, na primeira temporada com Martino no comando.

Este ano, o Inter Miami dominou a temporada regular da MLS e ganhou o Supporters' Shield (título para a equipe com a melhor campanha geral), um feito que levou a Fifa a conceder uma vaga no Mundial de Clubes de 2025, que será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos com 32 participantes.

Mas o time de Miami foi eliminado pelo Atlanta, ex-clube de Martino, na primeira rodada dos playoffs, disputados em uma série melhor de três jogos.

A fonte não informou quais foram os "motivos pessoais" que levaram o técnico argentino a tomar a decisão de sair antes do fim de seu contrato.

O clube havia anunciado que Martino daria uma entrevista coletiva na sexta-feira ao lado do coproprietário da franquia, Jorge Mas, e do presidente de operações de futebol, Raúl Sanllehí.

sev/rcw/ma/ol/cb

© Agence France-Presse