G20 Brasil: BNDES assina com francesa AFD contrato para captação de R$ 1,2 bi

Em mais um acordo selado no G20, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, assinou com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), nesta terça-feira, 19, contrato para captação de R$ 1,2 bilhão.

Os recursos serão destinados a investimentos em projetos de saneamento, desenvolvimento urbano e energias renováveis, na Amazônia Legal e no Nordeste, informou o banco de fomento brasileiro.

"A operação marca a retomada da parceria estratégica entre o BNDES e a Agência Francesa de Desenvolvimento para promover investimento em áreas fundamentais, como saneamento básico e o desenvolvimento urbano, nas regiões do país que são mais carentes, como a Amazônia Legal e o Nordeste", disse Mercadante em nota.

A assinatura aconteceu na Marina da Glória, espaço destinado para delegações oficiais do G20, e contou com a presença, além de Mercadante, do diretor da AFD Brasil Cone Sul, Dominique Hautbergue, do ministro da Economia, Finanças e Soberania Industrial e Digital da França, Antoine Armand, e do diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa.