EUA reconhece opositor Edmundo González como 'presidente eleito' da Venezuela

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, qualificou, nesta terça-feira (19), o opositor Edmundo González Urrutia como o "presidente eleito" da Venezuela.

"O povo venezuelano se manifestou de forma contundente em 28 de julho" e transformou "Edmundo González em presidente eleito", afirmou Blinken na rede social X, quase quatro meses após Nicolás Maduro ter sido proclamado vencedor em meio a acusações de fraude.

Poucos dias após as eleições, o governo do presidente democrata Joe Biden já havia declarado que a oposição conquistou o maior número de votos e pediu a publicação das atas eleitorais, mas esta é a primeira vez que chama González de "presidente eleito".

González reivindica a vitória nas eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais a autoridade eleitoral proclamou Maduro para um terceiro mandato de seis anos (2025-2031), sem apresentar detalhes da apuração.

"A democracia exige respeito à vontade dos eleitores", acrescentou Blinken na mensagem publicada na rede social X, um dia após ministros das Relações Exteriores discutirem a crise pós-eleitoral no país caribenho, à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Na mesma rede social, González agradeceu "profundamente o reconhecimento à vontade soberana de todos os venezuelanos".

"Este gesto honra o desejo de mudança do nosso povo e a ação cívica que juntos protagonizamos no último 28 de julho", acrescentou o opositor, que se exilou na Espanha em setembro após ser alvo de uma ordem de captura.

A controversa reeleição de Maduro desencadeou protestos que resultaram em 28 mortos, incluindo dois militares, cerca de 200 feridos e aproximadamente 2.400 detidos, dos quais 225 já foram libertados.

erl/dga/am/mvv

© Agence France-Presse