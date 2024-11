China tem papel importante para evitar escalada nuclear, diz presidente da França

Por Elizabeth Pineau

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira que a China tem um papel importante a desempenhar para evitar uma escalada nuclear, após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, diminuir a limitação para um ataque com armas deste tipo.

Macron se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping nesta terça-feira no Rio de Janeiro, durante a cúpula do G20, e disse que pediu a ele para pressionar Putin a encerrar a guerra na Ucrânia. O presidente francês também fez um apelo à "razão" para Putin.

O francês afirmou que a decisão da Coreia do Norte de enviar tropas para lutar na Ucrânia aumentou a tensão para a China e que o país asiático deveria pressionar por uma redução da escalada, após a decisão de Putin de mudar a doutrina nuclear russa.

Putin aprovou a mudança depois que a Ucrânia usou mísseis ATACMS dos EUA para atingir áreas mais internas do território russo, aproveitando a permissão recém concedida pelo governo em fim de mandato do presidente Joe Biden. O ataque ocorreu nesta terça-feira, no milésimo dia da guerra.

Falando com repórteres nos bastidores da cúpula do G20, Macron disse que convidaria o presidente eleito Donald Trump e seu aliado, o bilionário Elon Musk, para uma cúpula de inteligência artificial na França, em fevereiro.

Ele também disse estar confiante de que a disputa comercial com a China, que afeta os produtores franceses de conhaque, pode ser resolvida positivamente, acrescentando que o primeiro-ministro Michel Barnier viajaria para a China no próximo ano.

