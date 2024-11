China tem papel fundamental a desempenhar para evitar escalada nuclear, diz Macron

Por Elizabeth Pineau

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira que a China tem um papel importante a desempenhar para evitar uma escalada nuclear, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, reduziu o limite para um ataque nuclear.

Macron se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, na terça-feira, no Rio de Janeiro, como parte da cúpula do G20, e disse que pediu a ele para pressionar Putin a acabar com a guerra com a Ucrânia.

Macron disse que a decisão da Coreia do Norte de enviar tropas para lutar na Ucrânia aumentou os riscos para a China, e que ela deveria pressionar por uma redução da escalada após a decisão de Putin de mudar a doutrina nuclear da Rússia.

Falando com os repórteres à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, Macron também disse estar confiante de que uma disputa comercial com a China, que está afetando os produtores de conhaque da França, pode ser resolvida de forma positiva.