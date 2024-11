Adyel e Crescenzi se juntam à seleção para eliminatórias da AmeriCup

19/11/2024 18h40

As eliminatórias são disputadas por 16 países, divididos em quatro chaves. Os três primeiros colocados em cada grupo asseguram vaga no torneio continental. O Brasil está no Grupo B, junto com Paraguai, Uruguai e Panamá. As demais seleções estão no Grupo A (Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia), Grupo C (Canadá, República Dominicana, México e Nicarágua) e Grupo D (Porto Rico, Estados Unidos, Cuba e Bahamas).

Lista de convocados após substituições

Lucas Atauri - Paulistano-SP

Adyel Borges - São José-SP

Elinho - Corinthians-SP

Georginho - SESI Franca-SP

Kevin Crescenzi - Paulistano-SP

Reynan - Pinheiros-SP

Zu Júnior - SESI Franca-SP

Ruan Miranda - Flamengo-RJ

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR

João Marcelo "Mãozinha" - Memphis Hustle-EUA

Marcio Henrique - RatioPharm Ulm-ALE

Mathias Alessanco - Bétis-ESP

Nathan Mariano - SESI Franca-SP