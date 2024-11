'Me ajuda muito a dormir': travesseiro de corpo está com 20% de desconto

O Guia de Compras UOL encontrou um travesseiro de corpo — com desconto de 20%, custando R$ 50,32 na Shopee — para quem busca mais conforto na hora de dormir. Ele é uma boa opção especialmente para gestantes que têm dificuldade de encontrar posições confortáveis na hora do sono.

Segundo o fabricante, este travesseiro é antialérgico e tem 1.30 metros de comprimento, ideal para abraçar durante a noite. Veja mais informações sobre o travesseiro, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre o travesseiro?

Travesseiro com fronha percal com 180 fios, zíper e antialérgica;

Enchimento de fibra de poliéster;

Promete maciez ao toque;

Comprimento de 1.30 metros;

Disponível em diferentes cores.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, este travesseiro possui uma nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Consumidores destacam como principais pontos positivos o tamanho, a maciez e a qualidade do produto.

Muito fofinho. Ele é daqueles recheados com pedacinhos de espuma. Quando apertado ou afundado, volta lentamente pro lugar. Veio na cor certa e chegou rápido e bem embalado. É grande! Tem 1,30 metros! Luvisky

Ótimo item muito feliz com a qualidade do produto, já estou usando e bem macio. Atendeu minha expectativa! Lucimara

Os travesseiros são bem grandes, fofinhos e bem cheios. Chegou muito rápido e bem embalado. As fronhas vieram separadas em um saquinho à parte e bem embaladas também. Gostei muito! Mariana

Chegou na cor escolhida e tudo certinho. A fronha veio separada, lavei e já estou usando há uns dias. A costura é bem feita, não desbotou. A princípio achei que veio bem murchinho (já estava disposta a colocar mais enchimento) porém é na medida certa. Estou grávida e o travesseiro me ajuda muito a dormir! Thais

Pontos de atenção

Nos comentários avaliativos, alguns consumidores criticaram a qualidade do travesseiro, como o baixo enchimento e deformidade precoce.

O produto não é da melhor qualidade. Não esperem algo muito bom. Porém, pelo preço, atende muito bem. É bom pra abraçar e confortável. Mas ele é bem mole e a capa vem com várias pontas desfiando. Maressa Moratti

Achei bem maleável, provavelmente terei que comprar mais preenchimento, a fronha é de microfibra 100%. Mas é bem fofinho e bem agradável. Gisele

Achei diferente da foto! Não é tão cheio e a capa é extremamente fraca! A fronha que vem junto é muito boa, mas ficou até grande devido ao travesseiro não ser como na imagem. Stella

